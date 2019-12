Notizie Fiorentina, Montella sull’esonero: “Se ci sarò, avrò sempre la solita voglia”

Fiorentina esonero Montella | Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Roma:

Ultime Fiorentina, Montella sull’esonero

“E’ una sconfitta che numericamente non ci sta, ci abbiamo provato fino alla fine, c’è stato un po’ di sfortuna nei momenti decisivi. La squadra ha corso ed i calciatori hanno dato tutto. C’è poco altro da dire. Il momento migliore è stato all’inizio ma è arrivato l’uno due di grandi calciatori. I calciatori di esperienza e qualità hanno fatto la differenza. Ad oggi si è vista la differenza in campo.

Soluzioni? Noi con l’equilibrio avevamo fatto bene, poi abbiamo perso due calciatori in attacco. C’è stato qualche calo di qualche calciatore. A me interessa che la squadra sia convinta e che abbia speso tutto. La differenza tra le squadre era abbastanza evidente.

Esonero? Se ci sarà ancora il sottoscritto ci sarà sempre la solita voglia. Non so se sarà esonerato, fino a prova contraria è no, la società sa che sto lavorando in un certo modo. La classifica non è in linea con i valori. Non bisogna guardare solo i numeri. Bisogna guardare anche le situazioni che capitano. Credo che si possa fare di più. Siamo competitivo”.