Notizie AS Roma, Fonseca dopo la Fiorentina a Sky Sport

Ultime AS Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la partita:

Le parole id Fonseca

“Sono molto soddisfatto di questa partita, è stata una vittoria molto importante, abbiamo fatto una buona gara che abbiamo preparato bene. Non è stato facile vincere qui. Loro hanno fatto bene con le grandi squadre.

Obiettivo? Per me è la prossima gara, la più importante. In questi mesi siamo cresciuti, alla fine abbiamo imparato tanto ma bisogna migliorare per vincere sempre. Per me la cosa più importante è pensare alla prossima gara.

La squadra è forte, i calciatori sono in fiducia e convinti delle idee della squadra. Questo è importante.

Clausola Pellegrini? Non voglio parlare di questo, ha tante qualità, penso che sia un calciatore intelligente, vuole cercare sempre lo spazio ed il tempo giusto. Ha capacità di decidere da grande calciatore ed è anche giovane.

Qualità? Il merito è dei calciatori che credono nella nostra idea. Non è facile avere tanto possesso in Italia. Piano piano la squadra sta capendo come fare e quanto è importante avere la palla ed essere in linea per il passaggio. Piano piano stanno cambiando la testa.

Mercato? Ho detto che questo non sarà un mercato facile, noi vogliamo qualche calciatore per migliorare la squadra ma sarà difficile trovare giocatori che possano alzare il livello”.