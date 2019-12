La Nazionale di Roberto Mancini, dopo le qualificazioni e soprattutto i sorteggi della prossima competizione continentale, si candida per vincerli: parola del ct.

Nazionale, il discorso di Mancini da Riyad

Tra poco si giocherà in Arabia Saudita la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio. Il ct Mancini, intervenuto proprio dalla capitale Riyad a margine di un convegno al Leadership Institute, ha parlato delle possibilità di vittoria degli azzurri: “Vogliamo trionfare agli Europei. Il momento è complicato ma sta a noi, se in questi sei mesi riusciremo a migliorare. Ci sono sqaudre più attrezzate sulla carta ma un match singolo può finire in qualsiasi modo. Così può accadere che batti qualcuno più forte di te, le favorite sono Spagna, Germania e Francia, che assieme a noi partono per vincere. La Nazionale italiana ha una grande storia e vogliamo un grande futuro“.

La ricetta del Mancio

In effetti, se solo vogliamo pensare alle sensazioni dei tifosi appena un anno fa, un grande lavoro è stato già fatto: gli italiani credono di nuovo nella propria Nazionale. “Chi fa il mio mestiere deve credere in se stesso. Quando sono arrivato sulla panchina dell’Italia era un momento delicato, pensai che l’unica soluzione era puntare sui giovani, magari con poca esperienza ma bravi tecnicamente. Volevo di nuovo sentire l’affetto dei tifosi intorno alla maglia azzurra, adesso serve fortuna. Questo gruppo si è affermato subito su palcoscenici importanti, hanno creduto in loro, dimostrando che la scelta di puntarci è stata indovinata“, ha concluso il mister.