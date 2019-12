Inter-Genoa, polemica social sulla designazione di Pairetto

Inter-Genoa, polemica per Pairetto

Inter-Genoa Pairetto | La scelta del designatore Rizzoli di affidare Inter-Genoa a Luca Pairetto ha scatenato curiosità e rabbia social fra i tifosi nerazzurri. Lo riporta con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Pairetto sottolinea il quotidiano sportivo di Torino ha già diretto l’Inter quattro volte in carriera, (3 vittorie nerazzurri e un pareggio lo score), l’ultima a San Siro contro il Sassuolo il 19 gennaio scorso. Le reazioni social si sono scatenate per il fatto che l’Inter in questa stagione è l’antagonista numero Uno della Juventus, squadra che Pairetto, della sezione di Nichelino, dunque Torino, in teoria non può arbitrare, per non parlare del fatto che nella società bianconera lavora come “head of stadium revenue” il fratello di Luca Pairetto, Alberto.

Notizie Inter, dubbi di conflitto di interesse

A mettere il sale sulla coda della polemica il ricordo di Calciopoli. Il padre di Luca, lo storico fischietto Pierluigi, fu coinvolto nel 2006 nello scandalo a causa dei suoi frequenti contatti telefonici con Moggi. Pairetto padre poi fu rimosso dal suo ruolo nella commissione arbitrale della Uefa e condannato con una squalifica di 2 anni e 6 mesi (ultima sentenza del Coni). “Insomma – conclude Tuttosport – una designazione che ai tifosi dell’Inter è sembrata poco opportuna, con vari richiami al conflitto di interesse”.