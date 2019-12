Inter-Genoa, le probabili formazioni: Esposito dal 1′ minuto

Inter-Genoa, le probabili formazioni

Inter-Genoa probabili formazioni | Sabato 21 dicembre alle 18 a San Siro scendono in campo l’Inter di Antonio Conte e il Genoa di Thiago Motta. Sarà l’ultimo match dell’anno per le due formazioni attualmente divise in classifica da ben 28 punti e 17 posizioni. Eppure stando alle ultime prestazioni la differenza in campo tra le due squadre, complici anche le varie assenze, potrebbe essere diversa. Conte è in piena emergenza poiché agli infortunati storici, Sensi, Barella e Sanchez aggiunge gli squalificati Lautaro Martinez a Brozovic. In campo occasione per i giovani Agoumè ed Esposito. Una chance importante per due dei migliori prodotti del calcio giovanile in Italia. Il Genoa di contro deve fare a meno di Pandev, anch’egli squalificato, ma ritrova Agudelo che potrebbe far coppia in avanti con Pinamonti dal primo minuto.

Le scelte di Conte e Thiago Motta

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Agoumé, Biraghi; Esposito, Lukaku. Allenatore: Conte

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta