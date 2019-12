Fiorentina-Roma: streaming e diretta, ecco dove vederla – VIDEO

Tweet on Twitter

Fiorentina-Roma streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Fiorentina Roma streaming | I viola affrontano i giallorossi per una sfida nel secondo anticipo della 17a giornata di Serie A. Compagini che si affronteranno all’Artemio Franchi di Firenze, con obiettivi diversi, ma sempre in chiave europea. La sfida andrà in scena venerdì 20 dicembre alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.