Fiorentina-Roma: risultato, sintesi, video e gol – Highlights

Fiorentina–Roma: il risultato della gara del Franchi. Parte bene la squadra di casa che trova il gol con Vlahovic in avvio con il sinistro. Il tiro dell’attaccante si insacca alle spalle di Pau Lopez ma il direttore di gara Rocchi annulla dopo il consulto con il VAR. La Roma però è pericolosissima e trova il gol con Dzeko. L’attaccante bosniaco conclude di destro dopo un’azione spettacolare dei giallorossi con la rifinitura di Pellegrini ed il tocco in mezzo di Zaniolo. Passano pochi minuto e la Roma raddoppia con Kolarov che dal limite mette dentro il 2-0 su calcio di punizione. Sembra finita ma la viola è viva e trova il pareggio in modo fortunoso con Badelj che batte Paul Lopez dopo il tiro svirgolato di Caceres.

Nella ripresa prova a spingere la Fiorentina che va vicino al gol con Vlahovic ma Paul Lopez non si fa sorprendere. I toscani poco dopo chiedono un calcio di rigore per fallo su Castrovilli ma per Rocchi il centrocampista si è lasciato cadere ed è solo giallo per il fantasista. La Roma resta pericolosa e chiude la partita con Pellegrini. L’ex Sassuolo scambia al limite con Dzeko e piazza ci destro il pallone che vale per la squadra di Fonseca il 3-1. Al’87 in gol va anche Zaniolo che si infila in contropiede e piazza il pallone alle spalle di Dragowski.