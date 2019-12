Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: Smalling del 1′ minuto

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina-Roma probabili formazioni | Stasera alle 20:45 la Fiorentina ospiterà in casa la Roma per la seconda partita della diciassettesima giornata iniziata ieri con Sampdoria-Juventus. Sarà l’occasione per Vincenzo Montella di affrontare per la diciassettesima volta la sua ex squadra e provare a sfatare il tabù Serie A. L’aeroplanino ha battuto i giallorossi soltanto due volte in carriera, entrambe con la Fiorentina, entrambe all’Olimpico, ed entrambe in coppa: una volta ai quarti di Coppa Italia e la seconda volta agli ottavi di Europa League nella stagione 2014-2015. Il tecnico viola, vincitore di uno scudetto e di una Supercoppa quando indossava la maglia della Roma, non ha mai vinto contro la sua ex squadra in campionato. Nei 12 confronti in Serie A tra Montella e i giallorossi sono arrivati 3 pareggi e 9 sconfitte. Fiorentina in svantaggio anche nello storico degli scontri diretti seppure di pochissimo. In Serie A le due squadre arrivano alla 161° sfida con i giallorossi in vantaggio per 52 a 48, 60 i pareggi. Negli ottanta confronti al Franchi sono i viola ad essere avanti: 33 successi della Fiorentina in casa contro le 15 vittorie in trasferta della Roma, trentadue i pareggi. L’ultima vittoria giallorossa risale a due stagioni fa, quando la Roma si impose per 4-2 proprio a Firenze. Negli ultimi quattro incontri sono due le vittorie della Fiorentina, compreso il 7-1 ai quarti della scorsa coppa Italia e due i pareggi

Le scelte di Montella e Fonseca

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Venuti, Ranieri, Ceccherini, Cristoforo, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Sottil, Pedro, Cerofolini. Allenatore: Montella.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Mkhitaryan, Under, Antonucci, Kalinic. Allenatore: Fonseca.