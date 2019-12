Calciomercato Sampdoria, Ferrero porta Cassano in Società

Calciomercato Sampdoria, Cassano in Società

Calciomercato Sampdoria Cassano | “Con Antonio ci siamo dati appuntamento a giugno”. Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, risponde ai microfoni di Sky a una domanda su un possibile ingresso di Antonio Cassano nella società blucerchiata. Fantantonio ha appena superato il corso per direttore sportivo e Coverciano e non ha mai nascosto la sua intenzione di rientrare al più presto nel mondo del calcio ma in un’altra veste. “Cassano è il mio amore da sempre, è una testa matta ma anche una persona intelligente che conosce il calcio. E’ un po’ prematuro parlarne, le cose non si dicono ma si fanno”, ha detto Ferrero.

Mercato Sampdoria, gli obiettivi di Ferrero

Il Presidente dei blucerchiati si è poi concentrato sul mercato. “Abbiamo il giusto telaio, ma dobbiamo far partire qualcuno. Se c’è da rinforzare la rosa, in ogni caso, io sono pronto”. Il numero uno del club blucerchiato, ai microfoni di Sky Sport, elogia il lavoro del tecnico Claudio Ranieri. “Lui è l’ultimo imperatore, un uomo importante che ha portato serenità. Ci voleva, direi che si compensa con me: Ferrero rompe, Ranieri aggiusta. La squadra c’è, si è visto anche contro la Juve. Ronaldo andava ammonito, col suo salto sembrava decollare come un aeroplano…”.