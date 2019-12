Calciomercato Roma, Florenzi osservato anche in Premier: altre due pretendenti

Calciomercato Roma: due pretendenti inglesi per Florenzi

Calcio Mercato Roma Florenzi | La Roma continua la sua stagione, e mentre Fonseca pensa a come mettere in campo la formazione migliore per il match di Firenze, il ds Petrachi ragiona sui possibili movimenti sia in entrata che in uscita in questo mercato di gennaio. Occhio alle partenze, con Florenzi primo della lista speciale. Il terzino destro sta attraversando un periodo molto complicato di stagione, e il suo scarsissimo minutaggio potrebbe costringerlo a dover cambiare aria in questa sessione invernale.

Le pretendenti sono tantissime, soprattutto in Italia, ma pare che il giocatore giallorosso abbia attirato l’attenzione anche da parte di due club inglesi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra che Manchester United ed Everton stiano pensando seriamente a Florenzi. Occhio soprattutto alla squadra di Liverpool, che potrebbe vedere Ancelotti sedersi sulla panchina. Il tecnico italiano spingerebbe per l’acquisto.

News Roma: Florenzi resta in Italia

L’interrogativo che si pongono tutti in questi giorni è: Florenzi resterà in Italia? Probabile, soprattutto visti i numerosi club di Serie A che si stanno facendo avanti in queste settimane. Il giocatore vorrebbe restare in giallorosso, ma prima o poi potrebbe decidere di dar conto alle avance. Intanto anche altre due squadre si sono ieri aggiunte alla corsa.