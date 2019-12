Calciomercato Napoli: per Torreira l’Arsenal chiude al prestito

Torreira è nel mirino del Napoli da diversi giorni, costituisce un obiettivo principale per il nuovo Napoli di Mr Gattuso, subentrato da poco alla guida della squadra dopo Ancelotti.

Notizie Napoli: su Torreira varie squadre

Il centrocampista dell’Arsenal, alletta numerosi club in tutto il Mondo, la società inglese non lo lascerà partire in prestito come riportato da tmw; l’equipe di De Laurentiis se vorrà prelevare l’uruguaiano, che dal 2018 indossa la medesima casacca, dovrà effettuare un sacrificio, uno sforzo economico rilevante per rimpolpare la mediana partenopea.

News: L’Arsenal accetta ma solo per l’acquisto

L’offerta dei partenopei: 3 milioni per un prestito di 18 mesi per il calciatore, fissando un riscatto che ammonta a 27 milioni. Risulta essere stata rifiutata ma la trattativa non si è interrotta, attendendo una proposta più consona con il desiderio della dirigenza della squadra inglese.

L’Arsenal avvisa anche il Milan che il giocatore non può essere girato in prestito sotto nessuna formula se non a titolo definitivo ed oneroso.

Le prossime ore saranno decisive per il Napoli che dovrà iniziare ad effettuare degli acquisti per provare a cambiare le carte ulteriormente, dopo la variazione di coach, vista la classifica che non rispecchia i veri valori della rosa.

Il Napoli con Torreira otterrebbe quel play tanto atteso dopo la cessione di Jorginho, andrebbe a inserire un tassello alla nuova compagine di Gattuso, che vede giocare un regista dai piedi buoni nel centrocampo e l’uruguaiano sarebbe l’ideale secondo le proprie caratteristiche.