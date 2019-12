Calciomercato Napoli: per Mertens spunta una big di Premier

Notizie Napoli: Mertens via da Napoli

Calciomercato Calcio Napoli | Mertens può partire, varie le squadre sul belga: l’Arsenal lo corteggia, Roma e Inter fanno sul serio.

Quella contro il Sassuolo potrebbe essere l’ultima partita in maglia azzurra per Mertens che dopo sette stagioni a Napoli, con 118 reti, potrebbe lasciare la città partenopea. Il suo contratto è in scadenza e non si è mai seduto con procuratore, presidenza per trattare di un rinnovo. Questo lo vedrebbe probabilmente in partenza già nella finestra di mercato invernale per accasarsi all’Arsenal, dove l’allenatore, Arteta, lo vuole fortemente perché congeniale con il suo gioco, come riporta il Mattino.

Il “falso nueve” è anche ricercato ed oggetto di conflitto tra Roma e Inter, i quali potrebbero impostare discorsi di scambio pedine ed aggiungere un compenso per il presidente per ottenere Mertens.

News in casa Napoli: varie squadre ricercano il belga

Durante le ultime ore si è aggiunta anche la Lazio (che potrebbe perdere un campione) nella corsa contro il tempo, anche se non sembrerebbe concreta come le altre, ma prova a competere con proposte allettanti.

Il partenopeo si trova ad affrontare una situazione a lui chiara: voler rimanere a Napoli ma la non chiamata per trattare il rinnovo e la non titolarità fissa, sono i motivi che lo spingono ad andare via dalla città che ama e trovare nuovi stimoli.