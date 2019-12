Il Napoli deve ritrovare la bussola: e chi se non Ciruzzo, ormai napoletano d’acquisizione, per riportare in alto gli azzurri? Il mercato è strano, ed è possibile che anche un calciatore che sembrava già sul piede di partenza possa alla fine restare.

Calcio mercato Napoli, il presidente chiama Dries

Come già accaduto in passato, a dirla tutta. Già una volta il numero 1 azzurro aveva provato ad approcciare proprio il calciatore per discutere del suo rinnovo, anziché parlare coi suoi legali. Sa bene, Aurelio De Laurentiis, che la voglia di Napoli di Mertens è ancora forte e che la Cina, per quanto ricca, è molto lontana. Così, come riferito da Rai Sport, ieri c’è stata una chiamata tra il presidente dei partenopei ed il bomber belga, con il fine di colmare la ormai minima distanza tra le parti in merito al prossimo contratto da firmare. La società vorrebbe proporre un triennale a cifre sostanzialmente uguali a quelle attuali (circa 4 milioni all’anno), mentre il brabantino vorrebbe vedersi riconosciuto un premio (500.000 euro in più) per quanto fatto in 7 anni all’ombra del Vesuvio (il record di gol di Hamsik è ad un passo).

Ultime Napoli, c’è un’offerta del Borussia

Occhio però alla Bundesliga. La Germania è vicino casa, ed al Borussia Dortmund farebbe comodo una punta come Mertens (che intanto continua ad avere problemi fisici) dopo l’infortunio di Paco Alcacer. Sky riferisce di una manifestazione d’interesse del club tedesco nei confronti del Napoli: il suo contratto, in scadenza nel 2020, impone cifre al ribasso per il pagamento del suo cartellino. Qualora non dovesse esserci accordo, vendere Dries nella prossima sessione sarebbe comunque un piccolo affare per De Laurentiis.