Calciomercato Napoli, Brian Rodriguez è il nuovo nome per gli azzurri

Calciomercato Napoli, obiettivo Brian Rodriguez in ottica futura: i dettagli

Calciomercato Napoli – Brian Rodriguez | Arriverebbe direttamente dal campionato degli USA, la Major League Soccer, il nuovo nome per il mercato del Napoli. Non c’è solo Torreira tra gli obiettivi, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe pensando a più profili e in diversi reparti della rosa. Un altro uruguaiano nella lista, si tratta del calciatore dei Los Angles FC, Brian Rodriguez. Nello scorso agosto è passato dal Penarol al club americano, per una cifra che si aggira attorno agli 8 milioni. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, potrebbe ben presto partire l’assalto del Napoli sul calciatore che è riuscito anche a convincere il Commissario Tecnico della Nazionale dell’Uruguay, Oscar Tabarez, che lo ha convocato in diverse occasioni.

Notizie Napoli, il classe 2000 Brian Rodriguez è nel mirino degli azzurri

Il classe 2000, Brian Rodriguez, sarebbe il colpo per il futuro in chiave Napoli. Adesso la sua valutazione sarebbe arrivata a toccare i circa 16 milioni, praticamente il doppio della cifra sborsata lo scorso agosto dal club americano. Il giovane talento di Tranqueras ha solo 19 anni, ma ha messo già in mostra qualità importanti. E’ un’ala a cui piace rientrare e calciare in porta, con buone doti tecniche e molto rapido negli spazi. Considerando la questione Callejon, che può lasciare gli azzurri a fine stagione insieme a Mertens, il Napoli potrebbe sondare delle basi importanti per il futuro. Lozano prenderà il posto da titolare inamovibile e Rodriguez potrebbe essere la sua alternativa, coltivando in azzurro le sue qualità.