Calciomercato Napoli, arrivano i soldi per Torreira: Il dettagli

Calciomercato Napoli, arrivano i soldi per Torreira

Calciomercato Napoli Torreira | L’addio di Carlo Ancelotti al Napoli è stato decisamente indolore. Da un lato un rapporto con spogliatoio e piazza ormai consunto dall’altro un risparmio importante per le casse del Club. “Fra minori spese, circa 5 milioni lordi (del contratto fra emolumenti e penale per la prossima stagione) e maggiori entrate, quelle per gli ottavi di finale di Champions (solo di premi partita e qualificazione alla fase a eliminazione diretta sono 21,3 milioni) siamo vicini ai 30 milioni”. Lo afferma con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola de “La Gazzetta dello Sport”. Un vero e proprio tesoretto da usare sul mercato di gennaio per provare a rilanciare la stagione che tra campionato, Coppa Italia e ottavi di finale di Champions League può ancora dire molto.

Mercato Napoli, assalto al centrocampista

Questa improvvisa, e inaspettata, disponibilità economica consente al Napoli di presentare un’offerta all’Arsenal di 3 milioni di euro per un prestito di 18 mesi per Lucas Torreira,

con riscatto già fissato nel giugno 2021 di altri 27 milioni. A Londra Nord non sono entusiasti della cifra ma il giocatore, attraverso il suo procuratore, Oscar Bentancourt, ha già fatto sapere di gradire, e non poco, un ritorno in Italia. Non siamo vicini alla definizione degli accordi ma l’affare è in fase di decollo.