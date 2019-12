Calciomercato Napoli, Amrabat si complica: i dettagli

Calciomercato Napoli: problemi per la trattativa riguardo Amrabat

Calcio Mercato Napoli Amrabat | Il Napoli prosegue le sue difficoltà in questa stagione, e intanto guarda l’occhio vigile verso il mercato, fonte di speranza dopo il rendimento alquanto deludente delle ultime settimane. Gli azzurri mettono nel mirino diversi giocatori, e nella giornata di ieri erano giunte voci di un possibile accordo raggiunto per Amrabat. Il giovane centrocampista del Verona sta stupendo tutti in questa prima parte di campionato, ed è ovvio che le sue prestazioni abbiano suscitato l’interesse da parte di qualche big.

Ora però pare che la trattativa si sia complicata nuovamente: secondo quanto riportato da gonfialarete.com, l’agente del giocatore ha rifiutato la prima offerta del Napoli. Il motivo? Questioni economiche, con l’agente che chiede un ingaggio più alto per il proprio assistito. Chiaramente ora toccherà al Napoli fare la prossima mossa, con un mercato di gennaio sempre più alle porte.

Napoli: che fai con Amrabat?

Una complicazione che non ci voleva per il Napoli, ora costretto ad alzare l’offerta per Amrabat. Il talento del Verona può dare solidità al reparto azzurro, ed è per questo che con molte probabilità il ds Giuntoli farà di tutto per accontentare l’agente del ragazzo. Per ora è tutto rimandato, ma se ne riparlerà a brevissimo.