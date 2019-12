Calciomercato Milan, Xhaka: ritorno di fiamma per il centrocampo

Calciomercato Milan, Xhaka resta un obiettivo per il centrocampo

Calciomercato Milan – Xhaka | Non è solo legato al nome di Zlatan Ibrahimovic il mercato rossonero, il Milan non dimentica di aver bisogno di un centrocampista. Boban e Maldini starebbero lavorando in tal senso, come comunicano direttamente dal sito Calciomercato.com. Bennacer non basta in mediana, Stefano Pioli avrebbe avanzato alla dirigenza una richiesta ulteriore per il mercato di gennaio. A centrocampo dirà addio Frank Kessié, su cui sono arrivati sondaggi anche in Italia, da Napoli. Stesso discorso per la Premier League, campionato che affascinerebbe l’ivoriano. Proprio per quanto riguarda il campionato inglese, il Milan andrà a puntare tutto su Granit Xhaka. Il nome dello svizzero sarebbe tornato di moda per il mercato di gennaio.

Notizie Milan, il nome Xhaka torna di moda per i rossoneri

Un vero e proprio ritorno di fiamma per il centrocampista svizzero e classe ’92, Granit Xhaka. Il Milan vorrebbe piazzare il colpo in quest’inverno e tutte le piste portano a Xhaka per il centrocampo. Adesso sulla panchina dell’Arsenal c’è Arteta, che potrebbe ribaltare le gerarchie portate avanti da Unay Emery. La decisione dell’ormai ex tecnico dei Gunners di togliergli la titolarità, è stata invertita da Ljungberg, che lo inserito nuovamente. Sarà compito del nuovo tecnico delineare il futuro del centrocampista svizzero, il Milan resta attento.