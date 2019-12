Calciomercato Milan: concorrenza United per Todibo

Calcio Mercato Milan Todibo | Il Milan sta attraversando un buon periodo di forma, e dopo tante difficoltà, ecco che la squadra di Pioli sta ricominciando a trovare prestazioni e risultati. Chiaro però come a gennaio ci sarà il bisogno di andare ad investire per qualche rinforzo, soprattutto nel reparto difensivo. I nomi sul taccuino di Maldini e Boban sono tanti, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: Todibo, giovanissimo centrale del Barcellona.

Il francese è senza dubbio l’obiettivo principale dei rossoneri, ma la trattativa è tutt’altro che facile. I blaugrana infatti chiedono non meno di 20 milioni di euro, ma un altro ostacolo c’è e spaventa il Milan: la concorrenza, in particolare quella del Manchester United. Stando al quotidiano spagnolo Sport infatti, sembra che i Red Devils vogliano fare sul serio per l’ex Tolosa, e sono pronti a sfidare il Diavolo.

Notizie Milan: rossoneri in vantaggio per Todibo?

L’affare Todibo è una questione prioritaria per il Milan, che vorrebbe accelerare e chiudere la questione. Intanto la concorrenza c’è, e i rossoneri dovranno puntare tutto su un fattore: il si del giocatore per un eventuale arrivo in Serie A. Al momento il club meneghino è in vantaggio, ma le cose potrebbero anche cambiare.