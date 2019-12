Calciomercato Milan, per Rodriguez sarà l’ultima: nel futuro c’è la Bundes

Calciomercato Milan, l’ultima per Rodriguez contro l’Atalanta: futuro già scelto

Calciomercato Milan – Rodriguez | Potrebbe finire titolare contro l’Atalanta, riprendendosi il suo posto sulla corsia mancina, in occasione del prossimo match del Milan. Tutto ciò però non cambierà la posizione su Ricardo Rodriguez, che resta sempre in uscita dal club rossonero. Il calciomercato è alle porte e l’esterno mancino sarà pronto all’addio non appena ne avrà le possibilità. Cerca spazio, troppo poco quello trovato in questa stagione: lo svizzero ha trovato solo quattro presenze, al contrario della scorsa stagione, quando era un perno principale della difesa a quattro di Gennaro Gattuso, che lo riabbraccerebbe volentieri. Il Napoli potrebbe rappresentare il futuro del calciatore, che ritroverebbe il suo allenatore con cui ha lavorato un anno fa. Non solo Fenerbache però, per il Napoli la concorrenza ci sarebbe anche dalla Bundesliga.

Notizie Milan, la Bundesliga cerca di nuovo Rodriguez: futuro allo Schalke

Stando a quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, per Ricardo Rodriguez potrebbe essere giunta al capolinea la sua avventura al Milan. Con ogni probabilità potrebbe arrivare la sua ultima apparizione in Atalanta-Milan, considerando la squalifica di Theo Hernandez e le scelte di Stefano Pioli (clicca qui per le probabili formazioni). Napoli, Fenerbache e non solo: ci sarebbe l’ipotesi Bundesliga e sarebbe un ritorno per Ricardo Rodriguez. Ha vestito la maglia del Wolfsburg fino al 2017 e per cinque anni, ora potrebbe tornare in Germania e scegliere quella dello Schalke 04. Sarebbe quella la pista più gradita dal terzino svizzero, che tornerebbe così in un campionato che lo ha visto protagonista fino a tre anni fa.