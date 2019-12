Calciomercato Milan, Alderweireld rinnova con il Tottenham

Calciomercato Milan Alderweireld | Il nazionale belga Toby Alderweireld ha rinnovato il contratto con il Tottenham fino al 30 giugno 2023. Il 30enne difensore centrale è arrivato agli Spurs dall’Atletico Madrid nel 2015. Alderweireld, che nelle ultime settimane era stato accostato al Milan, è un ‘pupillo’ di José Mourinho: il portoghese aveva provato ad ingaggiarlo quando guidava il Manchester United.

Mercato Milan, il belga sfuma definitivamente

Ricordiamo che in estate la Roma di Fonseca, prima di virare con successo su Smalling era stata, grazie ai buoni uffici di Baldini, all’accordo con il belga. Tutto era naufragato sulle perplessità della società di spendere 20 milioni di euro per un calciatore, seppur di grande livello, di 30 anni. Lo stesso Alderweireld era stato accostato alla Juventus dopo il ko di Chiellini e fonti accreditate davano per fatto l’accordo per giugno 2020 quando il difensore belga si sarebbe potuto liberare a parametro zero. L’ultima società della Serie A che aveva fatto più di un pensiero al centrale del Tottenham è stato il Milan. Ma è stata l’arrivo di Mourinho a Londra a cambiare la situazione. Come detto il belga è un pupillo dello Special One che, dall’arrivo sulla panchina degli Spurs, non ha mai fatto a meno dell’apporto del difensore. Ora il rinnovo.