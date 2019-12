Calciomercato Juventus, tutto su Pogba: I Red Devils aprono alla cessione

Calciomercato Juventus, tutto su Pogba

Calciomercato Juventus Pogba | La notizia è di quelle che fanno sobbalzare sulla sedia, ma in Inghilterra ne sono certi: il centrocampista francese, Campione del Mondo in carica, a gennaio farà le valige e lascerà il Manchester United per una cifra vicino agli 89 milioni di sterline, circa 104 milioni di euro. Lo afferma, con dovizia di particolari, la pagina sportiva del quotidiano The Mirror. Vediamo i dettagli.

Mercato Juventus, assalto al Campione del Mondo

Le indicazioni del Mirror sono nette, “Pogba ha lasciato il Manchester United una volta ed è pronto a farlo di nuovo. E non avrà nostalgia”, la sostanza è che il procuratore del calciatore Mino Raiola, sta spingendo con forza per risolvere i dissapori fra il suo assistito e il Club già nel mercato di gennaio. E’ vero che nella sessione invernale del mercato raramente si fanno operazioni di cosi grande portata ma il malcontento del calciatore, unito alla poco gradevole situazione di classifica dei Red Devils, stanno facendo la differenza. La Juventus, che da settimane è tornata in testa nella corsa al centrocampista, è pronta all’assalto decisivo. L’ipotesi che mette in campo il quotidiano inglese è quella di un prestito con obbligo di riscatto già fissato. L’accordo con Pogba c’è da tempo e per la Vecchia Signora sarebbe un colpo doppio: tecnico e commerciale. Il francese , infatti, è “molto popolare presso le nuove generazioni e sul mercato americano, terra di conquista per lo sviluppo del marchio bianconero”.