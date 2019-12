Calciomercato Juventus, Paredes-Emre Can: si lavora allo scambio con il Psg

Calciomercato Juventus, Paredes è l’obiettivo per il centrocampo

Calciomercato Juventus – Paredes Emre Can | Il calciomercato della Juventus non si fermerà nel prossimo gennaio, Fabio Paratici non resterà a guardare. L’obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di arrivare ad un centrocampista, che sia adatto al gioco di Maurizio Sarri. Servirà soprattutto in chiave numerica, per l’addio di Emre Can – assieme a quello del sempre escluso Mandzukic – che è ormai ai margini del club. C’è una differenza tra Can e Mandzukic: se per l’attaccante croato la Juventus aveva già individuato nella permanenza di Higuain e Dybala una soluzione, con Emre Can non è stato così. Il croato era già ai margini della società nella scorsa estate e rappresenta ora un calciatore in più nella rosa, al contrario del tedesco, che andrebbe ad accorciare la cosiddetta ‘coperta’ a Maurizio Sarri. E’ per questo che il CFO bianconero è in continuo lavoro sul mercato. Il primo nome è quello dell’ex Roma, Leandro Paredes. E al Psg, proprietario del cartellino di quest’ultimo, potrebbe proprio finirci Emre Can.

Notizie Juventus, scambio tra Paredes ed Emre Can: i dettagli

Stando a quel che rivela il quotidiano Tuttosport, la Juventus sarebbe in continuo contatto con il Psg, per piazzare l’affare di gennaio. Prende quota l’ipotesi Paredes, centrocampista classe ’94 che potrebbe far rientro in Italia. Ai transalpini piace Emre Can ed è per questo che potrebbe venir fuori uno scambio di cartellini: Emre Can al Paris Saint Germain e Leandro Paredes alla Juventus. Scambio alla pari, con le valutazioni dei due calciatori che si equivarrebbero. Gennaio è alle porte, il calciomercato sta per entrare nel vivo.