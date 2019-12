Calciomercato Juventus, annuncio del padre di Haaland

L’arrivo di Haaland al Manchester United ha fatto il giro del mondo: peccato che quello che sembrava uno scoop in grado di distruggere i sogni di mercato di Juventus e Milan fosse in realtà soltanto la notizia di una vacanza, così come annunciato da papà Alfie.

Calcio mercato Juve, Haaland è ancora su piazza

Ci sarà ancora da aspettare, per i tifosi. E da lottare, per tutti i dirigenti (compresi quelli di Milan e Juventus) che vorranno accaparrarsi il bomber norvegese. Ma andiamo con ordine. Questa mattina sembrava tutto fatto per il suo passaggio in Premier League, se non che nel pomeriggio è arrivata la smentita di Haaland padre, assieme a Mino Raiola deputato a supportare il ragazzo nella scelta del prossimo club in cui giocare. “Dai Stig Nilssen, provaci ancora“, ha scritto su Twitter, postando una foto che ritrae il figlio all’aeroporto guardando diverse mete europee. Sullo schermo ci sono decine di città europee, ed è quindi impossibile capire quale effettivamente possa essere la prossima squadra del bomber da questa foto, ma si tratta senza dubbio di un ottima notizia per i tifosi bianconeri e rossoneri, che oggi si erano rassegnati all’idea di vederlo ai Red Devils. In particolare, entrambe le squadre, ma soprattutto i meneghini, hanno orchestrato un piano che punta soprattutto a convincere il ragazzo dal punto di vista economico.