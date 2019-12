Calciomercato Juventus, Haaland e la ‘beffa Raiola’: allo United per una commissione monstre

Calciomercato Juventus – Haaland | Fa gola a qualsiasi squadra in giro per l’Europa, con i top club della Champions League pronti a far follie per Erling Haaland. Il calciatore, nonostante l’eliminazione del Salisburgo dalla massima competizione europea, ha totalizzato addirittura otto gol in sei partite, dietro solo all’incredibile Lewandowski arrivato già in doppia cifra in Champions, a quota dieci.

Juventus, Manchester United. Non è passato inosservato il giovanissimo ma già forte centravanti norvegese, pronto a sposare la causa di un top club europeo. In Italia c’è forte interesse di con Milan e Napoli comunque sullo sfondo , ma la concorrenza è forte e arriva direttamente dall’Inghilterra: su di lui c’è il