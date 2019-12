Calciomercato Inter, Skriniar: un’offerta importante farebbe vacillare i nerazzurri

Calciomercato Inter, Skriniar potrebbe dire addio in futuro: la situazione

Calciomercato Inter – Skriniar | E’ sicuramente tra i calciatori più rappresentativi dell’Inter degli ultimi anni, Milan Skriniar. Il fortissimo difensore slovacco si trova ormai alla sua terza stagione in nerazzurro e si è sin da subito ritagliato uno spazio importante in difesa. Ancora di più in quella di Antonio Conte, che lo ha scelto praticamente sempre. Assieme ad Handanovic, Brozovic e Lautaro, è il calciatore sempre utilizzato da Conte, che non ci ha mai rinunciato tra Champions League e campionato. Un perno fondamentale della sua difesa a tre, ma occhio sempre al calciomercato. Sì, perché un’eventuale assalto e le cifre enormi, potrebbero far vacillare il club di Suning. Si starebbe ragionando in tal senso in casa Inter, con l’ipotesi addio che non è del tutto da scartare.

Ultime Inter, le big pazze di Skriniar: Marotta riflette sulle offerte

Stando a quel che rivelano i colleghi del quotidiano Tuttosport, Milan Skriniar potrebbe dire addio all’Inter in caso di assalto di uno dei top club europei. L’Inter non avrebbe ovviamente alcuna intenzione di perderlo, ma se dovessero arrivare quelle offerte irrinunciabili, sarebbe complicato pensare ad un ‘no grazie’ secco da parte della dirigenza nerazzurra. Con la crescita di Bastoni e alcuni difetti – pochi, ma comunque presenti – del calciatore slovacco, l’Inter potrebbe decidere di lasciarlo partire. Nessuno indispensabile, è questa la chiave i casa nerazzurra, soprattutto se dovessero arrivare gli 80 milioni. Barcellona e Manchester City restano attente, così come il Real Madrid. L’intenzione del calciatore sarebbe quella di continuare in nerazzurro al momento, ma in futuro chissà. Le prossime sessioni di mercato potrebbero vedere il suo nome tra i protagonisti.