Calciomercato Inter: Politano in uscita

Il Calciomercato dell’Inter può vedere Politano in uscita, che passa da titolare inamovibile con Spalletti a panchinaro con Conte. L’esterno destro è finito per essere emarginato nel nuovo modulo dell’Inter che ora è propensa a giocare secondo la tattica del 3-5-2, poco compatibile con Politano, come riporta Calciomercato.com.

Politano fu prelevato dal Sassuolo nel 2018 ed è stato un vero e proprio pericolo per le difese avversarie, al punto tale che l’Inter ha esercitato il diritto di riscatto pagando 20 milioni dopo averne spesi 5 per il prestito.

Notizie Inter: Politano non trova spazio

Il centrocampista, che sin dall’inizio della stagione, non ha trovato spazio ed ha sempre dovuto sgomitare per farsi notare rispetto al duetto chiamato “LuLa” ormai affermatissimo e convalidato.

Le qualità di Politano non passano inosservate, infatti, potrebbe costituire preda facile per i club italiani che devono rinforzarsi: la Fiorentina, in primis su tutte, ha avanzato le proprie offerte; la società valuta bene eventuali altre entrate per poi lasciarlo partire.

News in casa Inter: Politano pressato dalla Fiorentina

La Fiorentina non scherza, avrebbe bisogno del giocatore stile Politano per sostituire Ribery, a al fine effettua un pressing asfissiante su giocatore, agente e società; chissà cosa deciderà la presidenza cinese, sicuramente non rientra nei piani del mr che ha altri calciatori per la testa.

Politano potrebbe trasferirsi immediatamente a Firenze qualora si dovesse firmare e trovare l’accordo con la società di Firenze.