Calciomercato Inter: Godin esce allo scoperto sulle voci di un ritorno all’Atletico

Calciomercato Inter, Godin ritorna all’Atletico? La situazione

Calciomercato Inter – Godin | E’ rimbalzata forte la voce che è arrivata dalla Spagna, legata a Diego Godin. Nella giornata di ieri ha creato forte sgomento tra i tifosi dell’Inter la presunta richiesta di cessione a gennaio, per un ritorno all’Atletico Madrid. Stando a quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com, il difensore urugaiano non avrebbe apprezzato le voci di mercato. Fu già molto difficile per lui abbandonare Madrid dopo così tanto tempo e in Spagna si è molto discusso nella giornata di ieri del ‘dietrofront’ di Godin, così come in Italia. ‘El Faraon’ non avrebbe chiesto alcuna cessione e vedrebbe nell’Inter un progetto importante e interessante, adatto alle sue ambizioni.

Notizie Inter, la risposta di Godin alle voci sul suo ritorno a Madrid

Il difensore di Rosario, Diego Godin, si trova di fronte ai suoi primi quattro mesi in Italia. Non ha attraversato un periodo facile quando ha lasciato l’Atletico Madrid dopo ben nove anni ai ‘Colchoneros’ e all’Inter ha un po’ faticato per integrarsi alla Serie A. Il progetto di Antonio Conte però lo affascina e si sente parte integrante dello stesso, e il discorso vale anche per il 2020. Totale fiducia da parte dell’Inter in lui, che lo ha scelto quasi un anno fa, prelevandolo in scadenza proprio dall’Atletico. Le ha giocate quasi tutte quest’anno, saltandone precisamente solo sei in questa stagione. Il suo ciclo a Madrid sarebbe ormai finito, ora l’uruguaiano è concentrato sulla sua nuova esperienza: nessun ritorno al passato, andrà avanti con i nerazzurri.