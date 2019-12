Calciomercato, Ibrahimovic ancora in bilico: a Natale la decisione

Calciomercato, Ibrahimovic ancora in bilico

Calciomercato Ibrahimovic | A Malmoe per anni ha lasciato il segno, con i suoi colpi geniali accompagnati dagli eccessi di protagonismo diventando anche simbolo del riscatto degli immigrati contro i critici macchiati di razzismo. Ma adesso l’idillio tra la sua città natale e Zlatan Ibrahimovic si è esaurito del tutto. Da quando il fuoriclasse svedese di origine slava (padre bosniaco e madre croata) ha deciso di acquistare quote dell’Hammarby, club di Stoccolma con l’intento di farlo diventare una squadra di vertice a livello continentale. La statua di bronzo con la sua effigie, posizionata lo scorso ottobre davanti allo stadio di Malmoe, è ormai regolarmente profanata e presa di mira.

Mercato, la scelta di Ibra

Il calciatore sta subendo un calo di popolarità ma lui non sembra farsene un cruccio e sarebbe sua intenzione di continuare, nonostante l’età, ad alimentare la sua leggenda calcando ancora i campi di gioco. L’ex di Ajax, Milan, Inter, Barcellona, Psg, Manchester United, dopo la sua esperienza negli Usa con i Los Angeles Galaxy era dato in arrivo in Italia, con il Milan in pole, ma la trattativa con i rossoneri sembra essersi arenata e c’è chi ipotizza adesso un suo possibile addio al calcio convincendosi di non essere pronto a fare la differenza. L’opzione Napoli sembra essere tramontata così come quella di un suo arrivo al Bologna e dall’Inghilterra non ci sono certezze e conferme su interessamenti di club inglesi (ultimo l’Everton): solo tre settimane fa il ‘Telegraph’ parlò di rifiuto dal parte del giocatore ad ogni possibilità di ritorno in Premier League. La lunga attesa sulla futura destinazione dello svedese dunque sembra far presagire ad una scelta diversa. E chissà che sotto Natale non faccia un annuncio talmente inatteso da spiazzare tutto e tutti.