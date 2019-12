Calciomercato Hellas: Kumbulla interessa all’Inter

Notizie Hellas: Kumbulla vale 15 milioni

Calciomercato Inter | Kumbulla interessa all’Inter al punto da chiedere informazioni sul costo, durante un summit, la risposta dell’Hellas? 15 milioni, per poter spostare il giovane difensore centrale, classe 2000, da Verona a Milano, come riportato da tmw.

Il calciatore è vincolato con il club mediante un contratto che lo blinda fino al 2022; in questa stagione si è distinto siglando un goal, effettuando dieci presenze, di cui una in Coppa Italia, attirando l’attenzione da parte di numerose squadre importanti, tra queste i neroazzurri hanno fatto il primo passo, sapendo che si parte da una cifra cospicua per un giovane giocatore.

Kambulla, di origine albanese, ha totalizzato 926 minuti in campo, ottenendo una crescita esponenziale rapida andrebbe a rendere ancor più lunga la lista degli obiettivi dell’Inter, molto attiva sul mercato.

News in Casa Hellas: non solo Inter su Kumbulla

Il Napoli anche si spinge in avanti per poter prendere il gioiellino, ma nella questione il procuratore evidenzia che ci sono club europei, italiani sulle sue tracce ed interviene mettendo fine alle storie: non si muove fino a giugno, nel caso l’Inter ha la priorità.

La volontà è quella di farlo esprimere in un top club, dopo aver fatto esperienza in un team come quello dell’Hellas. Tutto dipenderà, a fine stagione, quando realmente tratteranno le società, per ora l’Inter “gode del diritto di prelazione”; di sicuro come afferma il procuratore del calciatore, sarebbe in grado di giocare in una piazza esigente come Milano senza sfigurare