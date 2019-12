Calciomercato Boca Junior: De Rossi arriva la notizia tanto attesa

Daniele De Rossi è sempre più vicino alla permanenza al Boca Junior, come riportato da LAROMA24, avrebbe superato i problemi muscolari che lo avevano frenato durante gli ultimi mesi e avrebbe convinto la dirigenza argentina a non cederlo durante la finestra di mercato invernale.

Notizie Boca Junior: De Rossi rinnova

L’ex capitano giallorosso trascorrerà le vacanze natalizie a Roma ed avrà la possibilità di recuperare al meglio la condizione fisica durante la pausa e di rientrare il 25 gennaio al top.

Il contratto di De Rossi è stato prolungato sino al 2021, resterà a Buenos Aires fino alla medesima data; potendo ancora scendere in campo con la medesima maglia e ripagare il Boca per l’amore ricevuto durante questi mesi, dopo la “delusione romana”.

Il centrocampista romano ha seguito un piano dello staff medico per rimettersi in forma dopo i problemi fisici ed è pronto a calcare il manto erboso ancora più assetato di vittoria. Il lupacchiotto in terra straniera è divenuto un leader in campo ed un esempio per tutti i ragazzini.

La decisione di restare al Boca è stata maturata insieme alla moglie Sarah che ha sospeso la carriera da attrice per seguire il suo percorso senza fargli sentire la nostalgia dei figli.

De Rossi, il gladiatore romano, dopo il rinnovo avvenuto, tornerà più forte di prima a combattere su ogni pallone fino all’ultimo momento prima di dire basta al calcio giocato.