Calciomercato Atalanta, Barrow verso il Verona: i dettagli

Calciomercato Atalanta, Barrow verso il Verona

Calciomercato Atalanta Barrow | Fra dieci giorni aprirà la sessione invernale del mercato e in casa Atalanta si stanno pianificando le strategie per consegnare a Gian Piero Gasperini un gruppo il più completo possibile per affrontare al meglio le tre competizioni, Campionato, Coppa Italia e Champions League che vedranno protagonista la Dea da gennaio in poi. Come riporta l’edizione oggi in edicola di Tuttosport, in particolare modo un occhio di riguardo è dato al pacchetto arretrato che perderà Kjaer, a caccia di una nuova sistemazione, e forse anche Ibanez. Per sostituire il danese, il nome caldo è sempre quello di Mattia Caldara.

Mercato Atalanta, la punta verso l’Hellas

Chi cambiarà casacca è Musa Barrow. Per il gambiano, sottolinea Tuttosport, vale lo stesso discorso fatto per Ibanez, con le pretendenti che non mancano. Su di lui c’è l’interesse di Verona, Parma e Bologna. Gli scaligeri al momento sono più avanti con gli incontri, anche ieri le parti si sono sentite. Ma, stando a quanto scrive Tuttosport, “non è da sottovalutare il gradimento dei felsinei in quanto la richiesta alla dirigenza rossoblù l’avrebbe fatta direttamente Sinisa Mihajlovic in persona che sarebbe rimasto positivamente colpito

dai movimenti di Barrow durante Bologna-Atalanta della scorsa domenica”.