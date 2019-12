Atalanta-Milan, le probabili formazioni: Pioli perde Hernandez

Atalanta-Milan, le probabili formazioni

Atalanta-Milan probabili formazioni | Il match dell’ora di pranzo di questa 17° Giornata della Serie A sarà un match di lusso. In campo al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli. A dispetto della distanza in classifica due squadre che possono dare vita ad un confronto denso, teso ed emozionante. I padroni di casa schierano, per l’ultimo match di uno straordinario 2019, la formazioni tipo. In dubbio il solo Ilicic che però dovrebbe recuperare. Per rivedere Zapata invece ci vorrà l’anno nuovo. Il Milan di Pioli, di contro, perde per squalifica Theo Hernandez e Paquetà, che però al momento non ha il posto assicurato, per il resto si affida alle stesse scelte viste con il Sassuolo con Kessie, Bennacer e Bonaventura a centrocampo e Suso, Piatek e Calhanoglu in avanti. Inizio ore 12.30

Le scelte di Gasperini e Pioli

Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gasperini

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli