Ultime Napoli, rinnovo per Zielinski: fumata bianca ad un passo

Ultime Napoli – Rinnovo Zielinski | Continuerà ancora la ‘Napolonia‘ azzurra: Piotr Zielinski sarebbe ad un passo dal rinnovo. La società avrebbe intensificato i rapporti, stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, con il calciatore ed il suo entourage. Sarà in orbita azzurra il futuro del centrocampista polacco classe ’94. Arrivato in azzurro nell’agosto del 2016 dopo l’incredibile exploit avuto nell’Empoli, si è da lì a poco ritagliato uno spazio importante al Napoli. L’intenzione della società sarebbe quella di mettere al centro del progetto il centrocampista, programmando il presente e il futuro proprio attorno a lui. Sono stati fatti passi in avanti negli ultimi giorni e l’accordo per il rinnovo potrebbe avere a breve la fumata bianca.

Notizie Napoli, i dettagli sul rinnovo di Zielinski

Parliamo di dettagli e sono solo questi, quelli che mancano alla firma ufficiale per il rinnovo di Zielinski. Le cifre non sono ancora note, ma ci sarebbe un accordo con il contratto che andrebbe ad allungarsi. Quello attuale è previsto fino al 2021, mentre quello su cui Napoli e Zielinski avrebbero trattato, andrebbe a spingersi fino al 2024. Presente e futuro azzurro, mentre sullo sfondo resta quello dell’altro polacco, Arkadiusz Milik. Il Napoli, passo dopo passo, vorrebbe sbrogliare tutte le questioni legate ai rinnovi e chissà che il discorso non possa interessare anche Mertens e Callejon…