Ultime Napoli, le condizioni di Mertens preoccupano in vista della sfida con il Sassuolo

Ultime Napoli – Infortunio Mertens | E’ a caccia di una reazione il Napoli, che non vince in campionato ormai da praticamente due mesi. L’ultima vittoria in Serie A risale a Napoli-Hellas Verona, del 19 ottobre. Due mesi precisi dall’ultimo trionfo in campionato e gli azzurri vogliono ripartire da Reggio Emilia, quando domenica sera andranno ad affrontare il Sassuolo nel posticipo dell’ultima partita del 2019 per la Serie A. Cercano i tre punti i partenopei, in un campo storicamente complesso per gli azzurri. Al Mapei Stadium, l’ultimo trionfo del Napoli, risale addirittura al 2014.

Stando a quanto evidenziato dal collega di Sky Sport, direttamente dal sito gianlucadimarzio.com, Gennaro Gattuso potrebbe fare a meno di Dries Mertens. Il calciatore si è fermato in allenamento e potrebbe dare forfait per il Sassuolo.

News Napoli, Mertens a rischio per il Sassuolo: i dettagli

Da Castel Volturno non arrivano buone notizie per Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli dovrà fare a meno non solo di Koulibaly e Maksimovic in difesa, che aprono ad un’emergenza infortuni nel reparto delle retrovie, ora anche Mertens dà preoccupazioni al tecnico calabrese. Il belga è in dubbio per Sassuolo-Napoli e potrebbe anche rischiare di non essere tra i convocati, così come i due centrali di difesa che lavorano alla terapia al Centro Tecnico di Castel Volturno. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi aggiornamenti da Napoli.