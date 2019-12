Ultime Juventus, Sarri punta tutto su Rabiot: la notizia

Ultime Juventus Sarri| “Rabiot sarà la sorpresa della seconda parte della stagione”, parola di Maurizio Sarri dopo la partita di ieri con la Sampdoria. Fin qui in effetti il francese è stato comunque una sorpresa, senza dubbio però molto negativa. Arrivato dal Paris Saint Germain, in molti si aspettavano una sua consacrazione sotto le mani di Maurizio Sarri, ma non è andata per nulla così.

Il francese spesso è risultato fuori luogo, disadattato in campo, quasi un pesce fuor d’acqua. Anche ieri contro la Sampdoria non ha sfornato una grandissima prestazione e ha dimostrato di non essere ancora a livello di chi ha giocato più di lui: in particolare Khedira e Matuidi.

Ultime Juventus, Rabiot sotto esame: Sarri ci crede

Con le parole rilasciate a fine partita, Sarri ha però fatto capire di credere molto nel ragazzo e di essere sicuro delle sue qualità. Con la Lazio in Supercoppa molto probabilmente partirà dalla panchina, poi sarà la sosta per lavorare in allenamento in parte e infine arriva il 2020, l’inizio forse di una sua vera consacrazione.

Vedremo se Sarri ha ragione, intanto gli occhi della dirigenza sono fissi sul ragazzo. Non è piaciuta la sua prima parte di stagione, ed in effetti era difficile fosse stata gradita. Di conseguenza, dovesse esprimersi sugli stessi livelli da qui fino a giungo, una cessione in estate non è da escludere.