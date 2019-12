Ultime Juve, Allegri: “Schemi e tattica? Tutte put***ate all’italiana”

Massimiliano Allegri racconta il mestiere di allenatore ai microfoni di ESPN e prende la palla al balzo per togliersi qualche sasso dalla scarpa.

Notizie Juventus, Allegri contro Sarri?

Il litigio tra Adani e Allegri se lo ricordano ancora un po’ tutti: al tecnico veniva rimproverata una certa casualità nel sistema di gioco, il livornese, a volte perdendo il controllo, affermava sostanzialmente che non serve complicare il calcio oltre il necessario, da gioco semplice quale è. Chi avrà ragione sarà soltanto il campo a dirlo, come sempre accade. Intanto però, ai microfonid di ESPN, ha fatto il punto su come vede il gioco più bello del mondo ed il mestiere di allenatore: “I migliori giocatori decidono loro cosa fare con la palla tra i piedi, trovare la scelta più giusta. Il calcio è arte e gli artisti sono i grandi campioni a cui non devi insegnare niente. Tattica, schemi, in Italia sono tutte puttanate“. Ora il richiamo al suo successore Maurizio Sarri, famoso per essere un maniaco della cura degli aspetti tattici, non avviene in modo espresso, ma senza dubbio si è schierato con un’intera categoria di pensiero sul pallone.

Le proposte del tecnico

Una sciocchezza altrettanto lasciare il mister in tribuna, come pure qualcuno ha proposto in tempi recenti. “Il mister deve sentire il campo“, conclude l’ex tecnico bianconero, “guardare in faccia in calciatori, solo così si può rendere conto se serve uno sprono o un incitamento. Per capire se sta bene un calciatore non dico ai miei di guardare i dati, ma di vedere come muove le gambe”.

