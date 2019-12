Oroscopo di domani 20 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre 2019: da Ariete a Vergine

Ariete. Fai molta attenzione alle situazioni che ti stanno intorno. Le coppie in crisi dovranno stare attente soprattutto in quest’ultimo periodo del 2019: le stelle torneranno ad essere molto positive ed è per questo che non dovrete imbattervi in potenziali rischi.

Toro. Tieni occupata la tua mente e allontana i pensieri, tirali fuori e parla quando ne hai il bisogno. Abituati al nuovo stile che hai a lavoro, c’è stato un cambiamento importante e hai bisogno di trovare il giusto equilibrio. Per l’amore è una giornata positiva.

Gemelli. Sarà un fine settimana buono per te, le stelle vanno verso il positivo. Puoi finalmente mettere da parte il malumore degli ultimi giorni e tra questo venerdì e domenica ti consiglio di avvicinare o cercare la persona che ami.

Cancro. Il tuo umore varia molto, sei un segno che è caratterizzato da quest’aspetto. Potrai vivere di discussioni, anche a lavoro, ma devo consigliarti di lasciarti scivolare le cose addosso. Sabato vedrai la luce, grazie alle stelle.

Leone. Perplessità in amore, non riversare i tuoi problemi lavorativi nei rapporti di coppia. I cuori solitari non vivranno un periodo facile: per loro, saranno molto positivi i rapporti occasionali.

Vergine. La Luna ti aiuterà a recuperare un po’ di fatiche degli ultimi giorni, dedica la tua giornata al relax, finché puoi. Dicembre è un mese favorevole per chi ha vissuto un periodo complicato. Se un amore è sbocciato da poco, può svilupparsi molto presto.

Oroscopo domani 20 dicembre, le previsioni da Bilancia a Pesci secondo Paolo Fox

Bilancia. La Luna si trova nel tuo segno quest’oggi. Approfittane della positività e mettiti in gioco, senza azzardare chissà cosa. Risollevati da un periodo non facile, viviti bene ogni situazione e fatti scivolare addosso la negatività.

Scorpione. La Luna si avvicina al tuo segno, sarà un fine settimana sorprendente per te. Se non hai il cuore impegnato, ti invito a frequentare posti dove potrai fare conoscenze. Insomma, guardati intorno e smettila con il non aver fiducia negli altri.

Sagittario. Week-end molto interessante per te, Giove ha cambiato segno ma in questi ultimi mesi ha portato qualche importante novità. Fine settimana utile all’amore: lo troverete o comunque, ritroverete.

Capricorno. Hai faticato molto nel mese di novembre e non è stato facile venirne fuori. I tuoi progetti e i tuoi cambiamenti saranno favorevoli da qui in avanti. Continua a credere in quello che fai. In amore potrai trovare dei dissensi.

Acquario. Prendi di petto le questioni e affrontale oggi. Poi sabato e domenica penserai al relax. Cerca di vivere il periodo che arriverà, con maggiore positività. In vista del 2020 potresti vivere un grosso colpo di scena nella tua vita.

Pesci. Fine settimana interessante per te, discorso che vale soprattutto in amore Per le coppie che si amano davvero potrebbe essere arrivato il momento di fare delle scelte importanti.

L’OROSCOPO DELLE SQUADRE

17a giornata: Siamo alla fine dell’anno, l’ultima giornata di questo 2019. Il Napoli cerca riscatto a Sassuolo provando a chiudere nel migliore dei modi questo disastroso fine 2019. Occhio al big match tra Atalanta e Milan con gli orobici favoriti. Stasera si affronteranno Fiorentina e Roma, i giallorossi cercano continuità.