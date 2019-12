Oroscopo di oggi 19 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre 2019: da Ariete a Vergine

Ariete. Non è una grandissima giornata per te, soprattutto in amore. Devi cercare di essere accomodante e non scontroso come al solito. Devi provare a sostituire l’essere aggressivo con la dolcezza. A breve questa tua fase verrà eliminata.

Toro. Anche in questo caso ci potrebbero essere parecchie tensioni in amore. Prova ad evitare polemiche e discussioni che potrebbero solo peggiorare la situazione di gran lunga. Economicamente potrebbero essere buone giornate.

Gemelli. E’ una giornata molto positiva per te, energica verrebbe da dire. Mettiti in gioco e datti da fare, soprattutto in amore. Non precluderti nulla, da nessun punto di vista, che sia lavorativo e non.

Cancro. E’ una giornata strana, che va presa delle pinze. Devi chiudere un accordo o firmare un contratto a lavoro, fai quello che ti senti davvero. In amore uguale, pensaci bene e prenditi il tuo tempo, senza essere troppo precipitoso.

Leone. E’ una giornata senza dubbio positiva, specie per quanto riguarda il lavoro. Potrebbero esserci delle novità importanti sotto vari aspetti, non essere frettoloso e pensa bene a quello che potrebbe renderti felice, prenditi del tempo.

Vergine. E’ una giornata positiva, in tutti gli ambiti della tua vita. In ambito lavorativo ci saranno varie opportunità di fare un upgrade in termini economici, sta a te continuare a lavorare in maniera giusta e concentrata.

Oroscopo domani 19 dicembre, le previsioni da Bilancia a Pesci secondo Paolo Fox

Bilancia. Si presenteranno buone occasioni per te, ci sarà tanto fortuna in questa settimana. Hai degli affari per le mani, potrebbero portare bene. I sentimenti dovrebbero essere la cosa migliore inoltre in questi giorni.

Scorpione. Giornata positiva in generale: per quanto riguarda il lavoro in questo periodo sono favoriti i nuovi contatti, anche con persone o società lontane. Potranno esserci buoni affari anche all’estero. L’amore è in ottima fase, ma cercate di non polemizzare inutilmente.

Sagittario. In questa giornata puoi recuperare, soprattutto in amore ma devi cercare di essere più calmo. Soprattutto devi ritrovare la tranquillità interiore, un qualcosa che ti faccia stare bene, magari anche in amore.

Capricorno. E’ una giornata nervosa per te, anche dal punto di vista fisico non sembri essere proprio al meglio. In amore anche qualcosa dovrebbe andare storto, prova a non complicare le cose con i tuoi comportamenti.

Acquario. Devi chiarire una questione, soprattutto amorosa. Non perdere altro tempo, tira le somme e cerca di capire cosa potrebbe essere meglio per te. Dal punto di vista finanziario le cose peggiorano.

Pesci. Nei prossimi giorni andrà meglio, soprattutto in amore. Sono in arrivo notizie molto positive su questo fronte. Arriveranno anche delle risposte per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbero essere degli sviluppi per alcuni progetti che potrebbero essere portati a termine entro fine gennaio.

L’OROSCOPO DELLE SQUADRE

17a giornata: Siamo alla fine dell’anno, l’ultima giornata di questo 2019. Il Napoli cerca riscatto a Sassuolo provando a chiudere nel migliore dei modi questo disastroso fine 2019. Occhio al big match tra Atalanta e Milan con gli orobici favoriti. Domani si sfidano Fiorentina e Roma, i giallorossi cercando continuità.