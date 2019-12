UEFA, una nuova Champions League per bloccare la Superlega

UEFA, in arrivo una nuova Champions League

Nuova Champions League | La UEFA sta lavorando a una profonda riforma della Champions League che possa frenare il progetto dei top club europei di creare una SuperLega al di fuori della sua tutela. Al momento non esiste un format definito, ma secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS a Nyon starebbero pensando ad un cambiamento della fase a gironi a partire dal 2024, con quattro gruppi di otto squadre al posto degli attuali otto da quattro. Le prime quattro squadre di ciascun gruppo si qualificherebbero per gli ottavi di finale (con accesso automatico alla competizione successiva), mentre l’ultima di ciascun gruppo verrebbe retrocessa all’Europa League. Per le altre ci sarebbe l’automatica iscrizione alla corsa alla coppa dalle grandi orecchie dell’anno seguente.

UEFA, combattere la Superlega

Ceferin, il presidente della UEFA, sente la Champions League minacciata dalla voracità dei grandi club europei, che insistono nel moltiplicare i ricavi aumentando i prezzi dei diritti televisivi e cercando programmi che consentano di far giocare il torneo anche in altri continenti. Ma non è facile, poiché oltre al cambio di format sarebbe necessario far disputare la Champions League non più il martedì e il mercoledì ma nei fine settimana. La UEFA non vuole questo cambiamento radicale, però, perché andrebbe contro i suoi stessi partner: le federazioni nazionali. “In questo scenario – si legge su AS – il presidente dell’UEFA ha cercato come alleato la European Club Association (ECA) presieduta da Andrea Agnelli, presidente della Juventus. All’interno della stessa ECA, però, che racchiude 237 dei club più importanti in Europa, non vi è unanimità di vedute”.