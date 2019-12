Mondiale per Club, la finale sarà Liverpool-Flamengo: Tutti i risultati

Mondiale per Club, la finale sarà Liverpool-Flamengo

Mondiale per Club Liverpool-Flamengo | Il Liverpool stacca il pass per la finale del mondiale per club. La squadra di Jurgen Klopp supera 2-1 i messicani del Monterrey nel match disputato allo Stadio internazionale Khalifa in Qatar: gol per i Reds di Keita all’11’, tre minuti più tardi il pareggio dei nordamericani con Rogelio Funes Mori. I vincitori dell’ultima Champions League faticano a trovare il gol del vantaggio che arriva al 91′ ad opera di Firmino. Sabato in finale il Liverpool affronterà i brasiliani del Flamengo.

Flamengo già in finale

Nell’altra gara in programma e campioni del Sud America del Flamengo si impongono 3-1 nella semifinale del Mondiale per Club contro Al-Hilal ribaltando nella ripresa l’iniziale svantaggio ad opera di Al-Dawsari con le reti di De Arrascaeta, Bruno Henrique e un autogol di Al-Bulayhi.

I tabellini

Monterrey-Liverpool 1-2: 12′ Keita, 14′ Funes Mori, 91′ Firmino

Monterrey (4-2-3-1): Barovero; Medina, Montes (79′ Layun), Sanchez, Vangioni; Rodriguez, Ortiz; Pabon (82′ Meza), Pizarro (90′ J. Gonzalez), Gallardo; Funes Mori. Allenatore: Mohamed.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner (75′ Alexandr-Arnold), Gomez, Henderson, Robertson; Lallana, Keïta, Oxlade-Chamberlain; Shaqiri (68′ Mané), Salah, Origi (85′ Firmino). Allenatore: Klopp.

Flamengo-Al Hilal 3-1: Al Dawsari, De Arrascaeta, Bruno Henrique, 82′ autogol di Albulayhi

Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson (74′ Diego); De Arrascaeta (93′ Piris Da Motta), Everton Ribeiro, Bruno Henrique (89′ Vitinho); Gabigol. Allenatore: Jorge Jesus.Al Hilal (4-2-3-1): Al Muaiouf; Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani; Carlos Eduardo, Cuellar; Carrillo, Giovinco (71′ Kharbin), Al Dawsari (83′ Al Abid); Gomis (92′ Otayf). Allenatore: Lucescu.