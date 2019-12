Mercato Roma, Florenzi conteso tra altri due club: i dettagli

Mercato Roma: altri due club si aggiungono alla corsa a Florenzi

Mercato Roma Florenzi | Una stagione davvero molto difficoltosa per Florenzi, il quale si è visto diminuire non poco il minutaggio. Il terzino destro non sembra essere felice in questo periodo, e intanto valuta l’ipotesi di una possibile partenza a gennaio. Nella sessione invernale succederà sicuramente qualcosa, e parecchi club si stanno già muovendo per il giocatore.

Pare inoltre che le pretendenti non finiscano mai, anzi sembra che addirittura se ne vadano ad aggiungere altre alla già lunga lista: su Florenzi ci sono gli occhi anche di Milan e Cagliari. La formazione rossonera potrebbe utilizzare il giocatore anche in un ruolo più avanzato, mentre i sardi starebbero cercando rinforzi per consolidare l’ottima posizione in zona Europa. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

News Roma: Florenzi parlerà con Fonseca

Il futuro di Florenzi è ancora parecchio incerto, e lo stesso terzino destro sarebbe molto in dubbio sulla sua prossima decisione. L’intenzione principale sarebbe quella di restare in Capitale, ma prima di tutto dovrà avere un dialogo chiaro e trasparente con Fonseca. Ovviamente tutto dipenderà da quello, e dal ruolo che il tecnico portoghese vorrà riservagli. Ad oggi però l’ipotesi più papabile riguarda la cessione, ecco l’affare più caldo del momento.