Mercato Milan: Torreira nel mirino, a gennaio duello con il Napoli

Mercato Milan: sgarro al Napoli per Torreira

Mercato Milan Torreira | La prima parte di stagione sta per concludersi, e il bilancio per il Milan è stato fin qui più o meno negativo. La zona Europa dista ancora parecchio, ed è chiaro sempre di più come ci sia il bisogno di rinforzarsi a gennaio. La sessione invernale è alle porte, e i rossoneri puntano ad un innesto soprattutto a centrocampo. I profili seguiti sono molteplici, ma ce n’è uno in particolare che sembra aver suscitato l’attenzione di tutti: Lucas Torreira, ex giocatore della Sampdoria ora in forza all’Arsenal.

L’uruguaiano non sta vivendo un gran momento ai Gunners, ed è possibile che a gennaio le due strade possano separarsi. Il Milan proverà l’assalto, ma la trattativa non sarà affatto complicata. Il motivo? La concorrenza del Napoli, forse il club più interessato al giocatore. Occhio quindi ad un possibile duello tutto italiano. Questo quanto riportato da Tuttosport.

News Milan: quanto costa Torreira?

L’affare Torreira non è affatto facile, specie con una concorrenza così agguerrita come quella del Napoli. Se poi ci mettiamo anche la valutazione del giocatore, ecco che il Milan dovrà faticare parecchio se vuole portarlo in Via Aldo Rossi. Quanto costa l’uruguaiano? La valutazione dell’Arsenal è di circa 35-40 milioni di euro.