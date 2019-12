Il gol di Cristiano Ronaldo contro la Samp ha fatto il giro del mondo: oggi il commento di Marco Materazzi su Twitter ricorda che ci sono dei precedenti…

Gol Ronaldo, il commento di Materazzi

La rete di Ronaldo, uno stacco da quasi 3 metri, ha deciso Sampdoria–Juventus: il modo in cui ha sovrastato Murru, il tempo effettivo in cui è rimasto in aria, tutto di quell’azione ha qualcosa in comune con le gesta degli eroi greci e così il mondo dei social si è scatenato con meme e fotomontaggi. Molti anche i paragoni con i grandi gesti del passato (Savoldi che quasi cammina sulle spalle di un avversario in un Bologna–Napoli), tra cui quello con Marco Materazzi, evocato dallo stesso difensore campione del mondo: “Bravo AIR CR7, quasi come me. Complimenti per il goal“, ha scritto su Instagram. Il riferimento è alla rete contro la Repubblica Ceca, con la quale l’ex difensore di Inter e Perugia portò l’Italia agli ottavi di finale dei Mondiali del 2006: in quell’occasione il centrale arrivò a toccare i 2,70 metri di altezza, contro i 2,56 del portoghese.

Non solo Ronaldo, ecco i gol degli sky-jumper

Non solo CR7, ma anche Materazzi, Savoldi e tanti altri. Sono moltii calciatori capaci di camminare in cielo per qualche secondo. A cominciare da Altobelli, che effettuò uno stacco simile in quel “suo” Brescia-Inter, o come Aldo Serena, che ha postato la foto di un ex compagno, Daniele Pasa, che lo raffigura in cielo con la maglia del Mantova contro il Como.