Ultime Juventus, sottoscritto il 97,54% dell’aumento di capitale per 292 milioni

Juventus capitale sottoscritto| Arrivano notizie a dir poco positive in casa Juventus dal punto di vista economico, che fanno sorridere i bianconeri in vista anche della sessione invernale del mercato di gennaio. Ad inizio anno la situazione non sembrava essere tutta rosa e fiori, ma qualcosa è cambiato in maniera esponenziale. Cerchiamo di capire cosa è accaduto in pochi semplici passaggi.

A fine novembre, vari membri della Juventus avevano illustrato l’iter per l’aumento di capitale da 300 milioni di euro, annunciato anche nel corso dell’ultima assemblea dei soci tenutasi a Torino.

Un aumento di bilancio che in parte era già coperto dal fondo Exor della famiglia Agnelli per una cifra pari a 192,6 milioni di euro. La restante parte, invece, prevedeva l’emissione di nuove azioni da parte del club: la risposta è arrivata proprio in queste ore e per fortuna dei bianconeri è stata molto positiva.

Capitale sottoscritto, il comunicato ufficiale della Juventus: i dettagli

La Vecchia Signora ha infatti ufficializzato il tutto poi attraverso in comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, dove hanno appunto confermato di aver sottoscritto 97,54% dell’aumento di capitale. Questo il comunicato della Juventus.

“Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 292,5 milioni al termine del periodo di opzione. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 23 dicembre 2019”.