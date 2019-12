Inter, le ultime sulle condizioni di Sensi e Gagliardini: i dettagli

Inter condizioni Sensi Gagliardini| Finalmente buone notizie in casa Inter sul fronte infortuni. Sono infatti arrivati ottimi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, entrambi out da tempo, il primo da quasi 3 mesi, per infortuni di un certo livello nei quali sono incappati.

Ieri entrambi hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo con il resto della squadra. E’ ancora difficile stabilire se potranno essere convocati per la sfida di sabato con il Genoa, o addirittura se potranno essere subito utilizzati dal primo minuto, magari proprio con una staffetta tra di loro.

Conte è sicuramente in emergenza in quella zona del campo e di conseguenza farà di tutto per recuperarne almeno uno dei due. Con Brozovic squalificato, Barella out e Borja Valero acciaccato, il tecnico nerazzurro è in piena emergenza. Addirittura nelle ultime ore ha preso quota l’opzione Skriniar a centrocampo al fianco proprio di Borja Valero, qualora dovesse farcela, e Vecino, unico centrocampista al 100% della forma. Inoltre da non scartare anche l’ipotesi Agoume, giovane centrocampista che ha fatto il suo esordio in Serie A contro la Fiorentina nella scorsa di campionato.

Inter, le ultime sugli infortunati in vista della partita con il Genoa

Una situazione non ottimale, che forse c’entra poco anche con il mercato. Nel momento in cui ti vengono a mancare 3/4 giocatori per infortunio, significa che la sfortuna ti ha leggermente preso di mira. Conte però, come al solito, non si abbatte ed è pronto ancora una volta a fare la guerra alla Juventus, dando il tutto per tutto per riagganciare i bianconeri dopo la vittoria di ieri con la Sampdoria.