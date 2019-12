Fiorentina, infortunio Chiesa più grave del previsto: non convocato

Fiorentina, infortunio Chiesa più grave del previsto

Fiorentina infortunio Chiesa | Dopo l’antipasto di mercoledì con la vittoria della Juventus in casa della Sampdoria, il programma della 17° giornata di Serie A prosegue venerdì con il secondo anticipo che vedrà opposte Fiorentina e Roma. Una partita delicata soprattutto per la squadra di Vincenzo Montella, che non vince in campionato dallo scorso 30 ottobre in casa del Sassuolo. Bisogna tornare addirittura al 6 ottobre contro l’Udinese, invece, per l’ultimo successo dei viola al Franchi. Montella ha spiegato che “Badelj da qualche settimana che non sta bene, ma ha sempre dato la sua disponibilità”. Assente sicuro Federico Chiesa che non si ancora ripreso dall’infortunio alla caviglia destra subita nella gara contro l’Inter.

Ultime Fiorentina, l’attaccante non convocato

Il calciatore della Fiorentina, infatti, è stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose ma non è stato convocato per la gara di domani “a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all’infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Inter”. Lo si legge nel comunicato della Fiorentina he ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la squadra giallorossa: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Cerofolini, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pedro, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.