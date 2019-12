Diletta Leotta mette a nudo Ronaldo: così non li avete mai visti (VIDEO)

Diletta Leotta mette a nudo Ronaldo

Diletta Leotta Ronaldo | Diletta Leotta è unanimemente riconosciuta come la regina del calcio in tv e non solo. E’ il volto principale di DAZN, dopo aver spopolato nei programmi dedicati alla Serie B. I suoi video su Instagram tengono incollati allo schermo milioni di tifosi. Cristiano Ronaldo, di contro, è il re del calcio italiano. Soprattutto dopo la clamorosa rete realizzata a Genova contro la Sampdoria. Mettiamoli insieme in uno studio televisivo e si avranno i fuochi di artificio. E’ quello che ha fatto l’emittente web Dazn che per il giorno di Santo Stefano ha messo in programmazione un’edizione speciale del programma “Linea Diletta” dove la popolare conduttrice metterà a nudo CR7. Vediamo i dettagli.

Il verso di Diletta fa impazzire i fan

La stessa Diletta Leotta ha anticipato alcuni passaggi dell’intervista nella quale mette in risalto tutta una serie di particolari della vita privata di Cristiano Ronaldo. Tre i tratti salienti. La nascita della famosa esultanza di CR7, i sacrifici fatti per arrivare al suo livello e soprattutto una divertente imitazione da parte della conduttrice siciliana dell’esultanza di Ronaldo. Appuntamento, come detto al 26 Dicembre quando DAZN metterà in onda l’intervista integrale. Ronaldo stavolta sembra davvero essere stato messo a nudo.