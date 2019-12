Calciomercato Torino, il Siviglia fa sul serio per Izzo

Il Siviglia vuole Armando Izzo: il rendimento del centrale del Torino non è passato inosservato, neanche all’estero. Pronto l’assalto a gennaio.

Calcio mercato Torino, occhio al colpo Izzo

A rivelare le ultime in casa granata è il quotidiano spagnolo AS. L’interesse del club andaluso è concreto, i dirigenti del Nervion sono rimasti incantati dalle ultime stagioni del centrale napoletano, al punto da seguirlo anche da vicino. Nel mondo tecnologico in cui ci troviamo, video e report sono a disposizione di chiunque, quindi seguire un profilo da vicino è sintomo di interesse concreto. È successo a margine di Verona-Torino 3-3, allo stadio Bentegodi: alcuni osservatori del Siviglia hanno assistito alla gara col preciso compito di fare rapporto sul difensore. Secondo la stampa spagnolo non è in piedi una vera e propria trattativa, ma l’obiettivo di rinforzare visto il 3° posto in classifica potrebbe essere perseguito proprio con l’ingaggio di Izzo.

I dettagli dell’affare

Ammesso e non concesso che il centrale sia in vendita, non sarà comunque facile strapparlo al club di Cairo: il suo contratto scade nel 2024 (è stato rinnovato da poco), quindi servirà un’offerta ridicola per poter portarlo via dall’Italia. Il suo valore di mercato è di 25 milioni al momento, ma potrebbero non bastare. Fino a questo momento è stato come al solito insostituibile per Mazzarri: 16 presenze in campionato, arricchite da 1 gol.