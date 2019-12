Calciomercato Torino, Belotti può andare via: la situazione

Calciomercato Torino Belotti| Anche quest’anno era tornato a segnare. Belotti, quando sta bene e può giocare, la palla dentro la mette sempre, e anche con continuità: sono 13 i gol, + 2 assist, tra campionato ed Europa League in questa stagione per il Gallo che spesso e volentieri dimostra di essere un attaccante da grande squadra.

Poi però, sempre sul più bello, un infortunio gli rovina il momento. La brutta botta presa con l’Inter l’ha costretto a saltare due match, e adesso dopo i pochi minuti a Verona è pronto finalmente a tornare in campo, contro la Spal nella sfida di domenica pomeriggio.

Un’altra occasione per fare bene, ma soprattutto per attirare l’attenzione di quei grandi club che lo seguono da ormai due anni. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola infatti, c’è chi ha ancora impresso nei propri occhio l’anno in cui Belotti fece 25 gol stagionali. Qualunque cosa toccava segnava, ma anche in questa stagione non sembra esser molto lontano da quella cifra.

Calciomercato Torino, Belotti piace all’Atletico Madrid: le ultime

Come detto dalla Spagna lo seguono, in particolare l’Atletico Madrid. Con un Diego Costa spesso acciaccato ed un Morata che sembra non dare troppe garanzie, un altro centravanti sembra essere d’obbligo. Belotti incarna al massimo lo spirito che chiede Simeone, anche a centravanti come lui: sacrificio, corsa e lotta. Per ora è un’idea, ma Belotti all’Atletico Madrid non sarebbe utopia.