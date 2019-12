Calciomercato Roma, Pinamonti come vice Dzeko: concorrenza Inter

Calciomercato Roma: Pinamonti nel mirino, c’è anche l’Inter

Calcio Mercato Roma Pinamonti | La Roma sta attraversando un buon momento di stagione, e i risultati nelle ultime gare sono stati più che soddisfacenti. Chiaro però come Fonseca voglia avere più uomini a disposizione, soprattutto nel ruolo di punta, dove Dzeko è il solo attaccante di livello. Kalinic ha avuto diversi problemi fisici, e la sua condizione non è al top, ragion per cui in questo mercato di gennaio i giallorossi vorrebbero intervenire per andare a caccia di un altro centravanti. I nomi sul taccuino di Petrachi sono diversi, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: Andrea Pinamonti, giovanissimo attaccante in forza al Genoa.

Tanto sacrificio per la squadra, qualche assist e un buon senso del gol, tutte caratteristiche che ricordano parecchio proprio il bosniaco della Roma. A gennaio potrebbe partire un assalto, ma occhio all’Inter, concorrente nell’affare: i nerazzurri, proprio come la Roma, cercano una punta, e pare stiano decidendo di puntare proprio per il classe 2000′. Questa la notizia riportata da TS.

Inter-Pinamonti: ritorno possibile, la Roma vuole evitarlo

Pinamonti potrebbe essere uno dei giocatori più discussi a gennaio, e intanto l’Inter sogna un ritorno dell’attaccante. I giallorossi non vogliono permetterlo, e cercheranno ad ogni costo di assicurarsi il centravanti in questa sessione di mercato. Per ora il duello è rimandato, ma la miccia già c’è.